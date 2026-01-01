クリスマスの朝の礼拝に参加したカミラ王妃＝2025年12月25日/Samir Hussein/WireImage/Getty Imagesロンドン（CNN）英カミラ王妃はこのほど、10代の頃に列車で見知らぬ人物に襲われ、「反撃」を余儀なくされた経験について初めて公の場で言及した。カミラ王妃は12月31日放送のBBCラジオ4の番組で、「10代の頃に列車で襲われた」と振り返り、「忘れかけていたが、当時とても大きな怒りを覚えたことは覚えている」と語った。「相手は