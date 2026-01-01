◆女子サッカー皇后杯決勝ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。広島は前半３１分、左サイドのＭＦ小川主将からのパスを、中央でＦＷ李誠雅（り・そんあ）が左足でゴール上に突き刺し、先制した。後半６分には、広島がＰＫのチャンスを得たが、ＦＷ上野の右を狙ったキックをＩＮＡＣ・ＧＫ大熊が横っ飛びセーブ。後半２１分、