新CMが公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の新CMが1日、公開された。キリンホールディングス株式会社が手掛ける「免疫ケア」の推進アンバサダーとして、「キリン プラズマ乳酸菌」を紹介。どデカいくまのぬいぐるみを抱えながら、信号待ちをする女の子に手を振る姿が「あざとい上目遣い」「かわえぇ」と話題を呼んでいる。マフラーを巻いた大谷の手にはどデカいくまのぬいぐるみ。目線の先には信号待ちする女の子がいた