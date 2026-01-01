女優の長澤まさみ（３８）が１日、映画監督の福永壮志（たけし）氏（４３）と結婚したことを発表した。３８歳の国民的女優のゴールインに、芸能界から祝福とロスの声が集まった。シンガーソングライター・あいみょんは自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「皆さん明けましておめでとうございます！」と新年のあいさつをした後に「私は まさみちゃんの結婚めでたすぎるからこれから呑む！まーちゃんおめでとう」と祝福した。２