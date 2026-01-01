回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、北海道・増毛産のボタンエビを1月1日から期間限定で販売。独特の食感と濃厚なうまみと甘みを楽しめるという同商品を食べてみました。【写真】豪華！ウニ！タラバガニ！「年末年始」フェアのメニューも一挙にチェック！「【増毛産】ぼたん海老（一貫）」は、希少なエビ専門の加工場での技術により、うまみを逃さない処理をしているとのこと。お皿