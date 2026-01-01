INAC神戸レオネッサを2-1で下した2026年の日本サッカー幕開けを告げる元日決戦となった第47回皇后杯全日本サッカー選手権の決勝は、サンフレッチェ広島レジーナがINAC神戸レオネッサを試合終了間際の決勝ゴールにより2-1で下して初優勝を飾った。第34回大会で名称が皇后杯になり初めて、単独でも初めての元日国立決勝となった一戦。序盤に双方ともサイドからの攻撃でビッグチャンスを得るも先制点とはならず。INACに対して広島