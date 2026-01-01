◇第47回皇后杯全日本女子選手権決勝広島―INAC神戸（2026年1月1日国立競技場）サッカーの皇后杯全日本女子選手権はWEリーグ勢による決勝が行われ、広島がINAC神戸を破って初優勝を飾った。前半、広島は左MFに入った女子日本代表FW中嶋淑乃を起点とした攻撃で優位に立つ。31分、その左サイドを巧みな連係で崩すと、ゴール前に走り込んだFW李誠雅が左足でゴールネットを揺らして先制した。後半は開始早々のPK失敗など再