フジドリームエアラインズ（FDA）は、「ワッカナイポテマルコ」を1月1日から31日まで期間限定で機内サービスとして提供する。ワッカナイポテマルコは、稚内市の勇知地区で生産されたじゃがいも「勇知いも」を皮まで丸ごと練り込んだ、ほろほろ食感のクッキー。期間中、松本発札幌/千歳行きのFDA211便で提供する。同社はほかにも、12号機の機内に稚内の魅力を紹介するヘッドレストカバーを設置しているほか、夏季には稚内へのチャー