気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞あなた発信の言葉や創作物が、大きな反響を呼ぶ可能性が高いときです。それは特別感のあるものであり、「あなただからこそ」紡ぎ出せたもの。 周囲から注目を浴び、一躍有名になることもあ