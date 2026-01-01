１月２、３日の箱根駅伝まで、あとわずか。各校の監督を支え、選手に寄り添うコーチの思いを聞いた。今回は中大・山本亮コーチ。「楽しい」だけでは強くなれない２０１８年の箱根が１５位と振るわなかった直後、藤原正和監督から「コーチとして戻ってこられないか」と言われました。しっかり距離を踏んでマラソンに臨む私に、強くなるために覚悟を持って取り組むスピリットを注入してほしいという思いだと受け止めました。選