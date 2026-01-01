2日は、日本海側は各地で雪が降り、九州でも大雪に注意・警戒が必要です。太平洋側も雲が広がりやすく、東京でも、一時的に雪が降るかもしれません。■予想気温ほぼ全国的に真冬の寒さで、北風の冷たい一日でしょう。日中も、各地ひと桁の予想で、初詣などは暖かい服装でお出かけください。■週間予報3日・4日も、日本海側は雪や雨が降りますが太平洋側は、広く晴れ間が出るでしょう。5日の仕事始めは、東京・名古屋・大阪ともに晴