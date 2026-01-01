【モデルプレス＝2026/01/01】元乃木坂46の阪口珠美が12月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学3年生当時に撮影したプリクラを公開し、注目を集めている。【写真】元乃木坂46メンバー「貴重ショット」中学時代のプリクラ◆阪口珠美、中学時代のプリクラを公開阪口は「9年前？ 10年前？にズートピアを一緒に観に行ったお友達とズートピア2観に行きました」とつづり、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」（公開中）を