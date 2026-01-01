俳優の米倉涼子さん（50）が2026年1月1日にインスタグラムを更新し、近影を公開。英語でメッセージもつづった。「今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを...」米倉さんをめぐっては、25年秋に「週刊文春」などが米倉さんの自宅に捜査機関が入ったことを報じていた。その後、米倉さん自身は25年12月26日に公式ホームページ上に「関係者及びファンの皆様」という文書を公開し、家宅捜索が入ったことを認めつつ、「私の心身