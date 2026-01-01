元ＮＭＢ４８の川上千尋が吉本興業に所属となったことが１日、発表された。ＮＭＢ４８の４期生として２０１２年に加入し、２７ｔｈシングル「好きだ虫」ではセンターを務めるなど、グループを牽引する中心メンバーとして活躍。今後は俳優業を中心に、より幅広い分野で活動の場をひろげていくという。２０２５年１２月でグループを卒業した川上は「２０２６年より、吉本興業に所属させていただくことになりました。これまで大