陸上・全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝、１日・群馬県庁発着＝７区間１００キロ）――ＧＭＯインターネットグループが大会新記録の４時間４４分０秒で初優勝を飾った。２区今江勇人が８人抜きの区間２位で首位を奪い、その後も５区太田蒼生、６区島津雄大の連続区間賞などでリードを広げた。ロジスティードが過去最高の２位に入り、トヨタ自動車が３位。連覇を狙った旭化成は９位だった。（記録は速報値）