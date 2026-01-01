ママにとって、わが子のことは誰よりも大切で可愛い存在。しかし親戚やご近所さんとの会話では、つい謙遜してしまうことってありませんか？ 「うちの子なんて全然ですよ〜」という社交辞令。しかしそのひと言が、子どもの心に深い傷を残してしまうこともあります。今回の投稿者さんの悩みは、まさに謙遜が引き起こした切実な後悔の物語です。『親戚の集まりで娘を謙遜したら泣いてしまいました』親族の集まりで、妊娠中の甥夫婦と