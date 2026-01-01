¡Ö½ÐÍè¤¬°ã¤¤¤¹¤®¡×°µ´¬¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(36)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿?»°³Ñ¥Ó¥­¥Ë?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Î´ÔÎñ½Ë¤¤¤Ë²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿²­ÆìÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¡¢È©¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î»°³Ñ¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ç»£±ÆÂç²ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç²­Æì¤Î³¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¡©¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥Ã¥×½÷Í¥¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ò¤¢¤ó