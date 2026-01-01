楽天に入団した前田健太投手が１日、自身のインスタグラムで新年の挨拶。「手書き年賀状」でファンの笑いを誘った。「マエケン画伯」としてテレビ番組でも人気だが、今年も新年早々、独特なイラストを公開。自身の家族と重ねて馬を４頭、さらに縁起物の「一富士、二鷹、三茄子」も描いた。直筆で「明けましておめでとうございます。今年の目標は“東北を盛り上げる！”応援よろしくお願いします」と決意表明。ファンからは「