「全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）ＧＭＯインターネットグループが創部１０年目、７年連続７度目の出場でニューイヤー駅伝悲願の初優勝を飾った。４時間４４分００秒の大会新記録。２０年旭化成の４時間４６分０７秒を大幅に更新した。１区で世界選手権マラソン代表の吉田祐也が９位につけると、２区今江勇人、３区鈴木塁人、４区テモイ・マイケルが区間２位の走りで先頭へ。５区では元青学大