お餅の悩みと言えば、上手に焼けない、皿にくっついてしまうなどでしょうか。今日は、ベタベタくっつかないお餅の焼き方や加熱方法をご紹介します。 ▼ 醤油を塗って焼く 切り餅に醤油を少し塗ってからオーブントースターでお餅を焼く方法。こうすることで、トースターにくっつきにくくなるそう。ほんのりと醤油の香りもついて、おいしそうですね。 ▼ レンジで楽ちん お皿にラップを敷いて、水でぬらしたお餅をのせてレ