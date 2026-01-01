長沢まさみさん俳優の長沢まさみさん（38）が、映画監督の福永壮志さん（43）と結婚したことを1日、所属事務所を通じて発表した。長沢さんは「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」とコメントした。長沢さんは2000年に「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞。映画化もされたテレビドラマ「コンフィデンスマンJP」の他、数々の話題作やCMに出演