8人組グローバルガールズグループ・UNISが、12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。そのパフォーマンスに「ユニスちゃんが可愛すぎる！」「お人形さんみたい」など絶賛する声が巻き起こった。【映像】スタイルがスゴい…UNISのパフォーマンスUNISは韓国人4人（パン・ユナ、ジョンジュ、オ・ユナ、ソウォン）、日本人2人（ナナ、コトコ）、フィリピン人2人