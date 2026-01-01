【その他の画像・動画等を元記事で観る】 いきものがかりが、新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets2』を3月11日にリリースすることが決定した。 ■いきものがかり、デビュー20周年イヤーに突入 「超ありがとう」を1月1日に配信し、デビュー20周年のアニバーサリーイヤーに突入したいきものがかり。このたびリリースが決定したのは、2024年にリリ&