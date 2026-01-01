鳳凰網は米ソーシャルメディア大手のMetaが中国発の人工知能（AI）スタートアップ企業Manusを買収した背景に関する米メディアの報道を紹介した。記事は米メディアのビジネス・インサイダーがMetaによる20億ドル（約3100億円）を超えるManus買収劇が実現した背景について、三つの要因を挙げたとしてその内容を紹介した。まず、即戦力となる収益源の獲得を挙げ、Manusがサービス開始からわずか8カ月で年間経常収益（ARR）1億ドル（約