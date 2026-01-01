プロレスラーのウナギ・サヤカ（39）が1日までに、X（旧ツイッター）を更新。ももいろクローバーZとの共演に喜びをあらわにした。ウナギは、2025年末に東京・日本武道館で開催されたももクロ主催イベント「第9回ももいろ歌合戦」にゲスト出演した。ウナギは、「昔アイドルをしていたころ大きなサーキットライブでたくさんの箱がある中でうなは小さい箱でほとんどお客さんがいない中ももクロちゃんは1番大きな箱の大トリでした。入