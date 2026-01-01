【モデルプレス＝2026/01/01】2025年12月末に11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を脱退したRAN（石井蘭）とCOCORO（加藤心）が2026年1月1日、Instagramを開設した。【写真】ME:I、11人集合ショット（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】