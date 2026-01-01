【モデルプレス＝2026/01/01】SixTONESの京本大我が1日、自身のX（旧Twitter）を更新。“憧れの人”の結婚についてコメントした。【写真】京本大我が長年憧れていた人気女優◆京本大我“憧れの人”の結婚祝福京本は「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」と投稿。その後「まあ全然泣いちゃうけどね」と追加でコメントした。まあ全然泣いちゃうけどね— TAIGA KYOMOTO 京本大我 (@TAIGA_KYOMO33) J