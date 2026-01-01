被害額は時価総額28億円相当以上中東・ドバイでの１年半以上にわたる逃亡生活の末、詐欺容疑で逮捕された高級腕時計シェアサービス『トケマッチ』の運営会社である『ネオリバース』の元代表・小湊敬済（たかずみ）こと福原敬済容疑者(44)。’25年12月26日にUAE（アラブ首長国連邦）から帰国し、成田空港で報道陣の前に姿を見せた際には、大きな身体を前屈みにし、俯いた状態で顔を隠すように歩いていた。翌日の午前８時前、送検の