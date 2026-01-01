能登半島地震の発生から２年となった１日、石川県輪島市の仮設住宅団地「マリンタウン第２団地」の集会所前で住民らが餅つきを行い、新年の被災地に笑顔が広がった。被災者を元気づけようと、地元住民らによる有志団体「ちーむ輪島人」が昨年に続いて企画。もち米１０キロを使い、団体のメンバーや仮設住民らが共に「よいしょ」という声をかけながら力強く餅をつき、粒あんときなこの餅を計約１４０個作った。市内の自宅が全