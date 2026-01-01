人気ユーチューバー・はじめしゃちょーが１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子誕生を報告した。「あけましておめでとうございます！！」と書き出し、「この度、はじめしゃちょーに第一子が誕生しました」と伝え、赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「今後は自分だけではなく、家族のためにもＹｏｕＴｕｂｅ頑張ります！！今年もよろしくお願いします！」とメッセージを寄せた。はじめしゃちょーは２０２５年８月３