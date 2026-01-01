一般的にお年玉に贈与税はかからないと言われています。贈与税には非課税が認められているものがいくつかあり、お年玉も年末年始の贈答として社会通念上相当な範囲であれば非課税とされることがあるためです。 しかし、金額が大きくなるほど通常の贈与とみなされる可能性は高まることに注意が必要です。今回のケースのように、150万円を「お年玉だから」という理由だけで非課税扱いにできる可能性は低いと言えます。