俳優の賀来賢人（３６）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。新年のあいさつとともに、目標をつづった。賀来は「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつで切り出すと「今年も、引き続き、紅白の司会を目指して頑張りたいと思います。皆様どうか応援のほど、よろしくお願い致します」と目標を宣言した。２０２３年にも「知恵袋さん、質問があります。どうやったら紅白の司会に選ばれますか？私は俳優をやっているん