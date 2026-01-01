俳優の本郷奏多さんが1月1日、スタッフの公式Xを通じて、結婚したことを報告しました。【写真を見る】【本郷奏多】結婚を報告「一つ一つのお仕事に向き合い より一層精進してまいります」本郷さんは、直筆のサインの入ったメッセージを投稿。ご報告と題したメッセージには、「いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただき