お笑いコンビ、ドランクドラゴンの塚地武雅（54）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。女優長澤まさみ（38）がこの日、映画監督映画監督の福永壮志（ふくなが・たけし）氏（43）との結婚を発表したことを祝福しつつ、自身の結婚発表をする日に思いをはせた。長澤と福永氏の結婚は1日昼、長澤が所属する事務所東宝芸能の公式サイトなどで発表された。塚地はその直後、Xを更新し「長澤まさみちゃん結婚おめでとうー！いやぁ〜