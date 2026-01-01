元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で俳優の実咲凜音（36）が1日1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。【写真】実咲凜音が第1子女児出産小さな赤ちゃんの手の写真も小さな赤ちゃんの手の写真をとともに、夫の廣瀬友祐と連名でコメント。「この度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」と発表した。「新しい命を目の前に、心動かされる日々を過ごしております。初めてでまだ慣れない