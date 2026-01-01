アメリカのトランプ大統領は2026年に向けた抱負について「世界平和だ」と語りました。トランプ大統領は12月31日夜、フロリダ州の私邸で新年を迎えるパーティーを開きました。記者から2026年の抱負について問われるとこのように話しました。アメリカ トランプ大統領「世界平和だ。世界平和」続けて、ウクライナの「安全の保証」に関連したアメリカ軍の派遣の可能性などについても問われましたが、質問には答えませんでした。ま