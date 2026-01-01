元日恒例の年賀状の配達で、新春の朝を迎えた街に、郵便局員が一斉に駆け出しました。年賀状配達の出発式の会場となった東京の新宿郵便局では、和太鼓の演奏のあと、明治5年の創業当時から代々の制服を身につけた職員に続き、配達員が定番のバイクや電動の二輪、三輪、自動車などで次々と街に出て行きました。日本郵便によりますと、ことしの元日に配達される年賀状は、3億6300万通で、去年に比べて26％減っています。年賀はがきの