女優の長澤まさみ（38）が結婚した。1日、所属の東宝芸能公式サイトで発表。相手は、映画監督の福永壮志（ふくなが・たけし）氏（43）で、20年「アイヌモシリ」、23年「山女」などの映画で知られる。SNSでもファンらを含めて驚きの声があがった。ヤフーのトレンドワードランキングでも1位に急上昇。祝福コメントとともに、「結婚は衝撃」「長澤まさみロス」「この喪失感は何なのだろう」「明日会社休まなきゃ…」「うわー！うらや