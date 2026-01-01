言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日々の生活や学校でなじみのある言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るものと「お尻」に入るもの、それぞれのバランスを考えながら、ぴったりとはまる音を見つけてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□すうふじ□□□□かくけい□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：さん正解は「さん」でした