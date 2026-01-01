気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞「昔これ好きだったな〜」と思うものを引っ張り出してきて懐かしんでみたり、しばらく連絡を取っていない友達に連絡してみたりするといいときです。楽しかった「あのとき」を少し振り返ってみるこ