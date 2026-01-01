気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞ふらっと立ち寄った本屋さんで気になる本を手に取ったり、動画から流れてくる音楽が気になったりと、「これ、いいかも！」にたくさん出会えそうです。これからのあなたの毎日を、鮮やかに彩る