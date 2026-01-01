AKB48の千葉恵里（22）が1日、自身のSNSを更新し、芸能事務所「NEXT LEAP」に所属したことを発表した。「本日から 千葉恵里は2026年1月1日より、株式会社NEXT LEAPに所属することになりました」と報告。「AKB48の活動を通してご一緒する機会も多く、現場での向き合い方や空気感に触れる中で、ここなら安心して、前向きに進んでいけると感じたことが、所属を決めた大きな理由です」と説明。「これまで支えてくださった皆