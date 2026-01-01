俳優の長澤まさみ（３８）が１月１日、所属する東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した。お相手は、映画監督の福永壮志氏（４３）。長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメント。ＳＮＳで「長澤まさみ」がトレンド１位となるなど、大物女優の結婚が話題沸騰とな