人気声優の日笠陽子さんが31日、自身のインスタグラムのストーリーズと公式ブログを更新。離婚したことを報告しました。【写真を見る】【声優・日笠陽子】離婚を公表「先々のことを考えた結果、それぞれの道を歩むことにした」15年に結婚公表『けいおん！』秋山澪役、『キングダム』羌瘣役、『呪術廻戦』庵歌姫役など出演日笠さんは【ご報告です！】というタイトルで記事を投稿。「いつも応援してくださっている皆様」と