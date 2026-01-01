水戸ホーリーホックは1日、DF板倉健太とのJ1百年構想リーグの契約更新を発表した。板倉は東京国際大から加入した2025シーズンのJ2で36試合に出場し、チームのJ1初昇格・J2初優勝に貢献。 J2優秀選手賞も受賞した。クラブを通じて「まだまだ自分自身成長できると思いますし、チームを勝たせられる選手になっていきます。点取ります!2026シーズンは厳しい戦いになると思いますが、私たちならできます。ご声援よろしくお願いし