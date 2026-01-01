【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が1月28日にリリースする16thシングル「クリフハンガー」のMV公開日が、1月8日0時に決定。同時に先行配信もスタートとなる。 ■センターを務めるのは五期生・大野愛実 日向坂46公式Xに投稿されたティザー映像により、MV公開が明らかとなった。五期生・大野愛実があらたにセンターを務める新年一発目の楽曲となり、ファンの期待は高まって