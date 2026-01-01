【その他の画像・動画等を元記事で観る】 新体制となったKANA-BOONから、新アーティスト写真と、決意表明となるメンバーコメントが到着した。 ■2月より47都道府県ツアー『CRITICAL HIT PARADE』がスタート 現メンバーの谷口鮪（Vo/Gu）と遠藤昌巳（Ba）に加え、ヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）がメンバーとして正式加入し、2026年1月1日より、改めて4人体制で始動したKANA-BOON。