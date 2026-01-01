【モデルプレス＝2026/01/01】女優の長澤まさみ（38）が、映画監督の福永壮志氏（43）と結婚したことが、1月1日に所属事務所・東宝芸能株式会社の公式サイトを通じて発表された。ここでは、長澤の略歴をまとめる。【写真】「達筆」「美文字」長澤まさみの直筆署名◆長澤まさみ、話題作への出演続く長澤は1987年6月3日生まれ、静岡県出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディションにてグランプリを受賞し、映画「クロスファ