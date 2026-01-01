メ～テレ（名古屋テレビ） 元日の朝を迎え、東海地方は一部で雲が広がったものの、おおむね各地で初日の出が見られました。 午前7時を回り、東海地方では、各地で山越しに初日の出が見られました。 三重県尾鷲市の尾鷲湾を望む岬には、早朝から多くの人がカメラに収めようとスマホを構え、朝日が顔を覗かせると拍手がわきました。 「毎年ここの初日の出を見るのがルーティーンになっているので今年も楽