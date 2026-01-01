2025年9月に放送されたホラーバラエティの元日特別番組『コワいヤツらと往く』【廃神社で初詣篇】が、日本テレビにて今夜1月1日25時25分より放送。上田竜也・勢喜遊（King Gnu）・平子祐希（アルコ＆ピース）のコワモテ3人が、廃神社で“最恐”初詣に挑む。【写真】コワモテ3人が廃神社で恐怖の初詣！『コワいヤツらと往く』は、強面の男たちが「怖いもの見たさ」で心霊スポットを調査。巷で怖いと噂される場所は本当に怖いの